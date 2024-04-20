Курс гривні щодо долара: прогнози банкірів невтішні

Банкіри разом з фінансовими аналітиками очікують, що курс гривні до долара протягом року погіршиться. Їх прогнози опублікував НБУ.

Курс гривні до долара

Тож у квітні 2024 року фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара протягом року – до 41,81 гривні. Натомість у березні очікування становили – 41,13 гривні.

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Попри це населення України в березні сподівалося, що протягом року курс долара не перевищить 39,80 гривні. А підприємці ще у лютому спрогнозували курс – 40,44 гривні.

Банкіри теж погіршили свої прогнози з 41,31 гривні у січні до 41,69 гривні у квітні.

Курс долара 19 квітня

19 квітня НБУ підняв офіційний курс до 39,60 гривні.

Протягом доби курс долара зріс на 6 – 15 копійок у різних фінансових установах. Така тенденція прослідковується вже давно.

У банках: купівля – 39,43 гривні, продаж – 39,95 гривні;

купівля – 39,43 гривні, продаж – 39,95 гривні; В обмінниках: купівля – 39,62 гривні, продаж – 40,07 гривні;

купівля – 39,62 гривні, продаж – 40,07 гривні; На чорному ринку: купівля – 39,85 гривні, продаж – 40 гривень.



