Курс гривны к доллару

Поэтому в апреле 2024 года финансовые аналитики ухудшили прогнозы по курсу доллара в течение года – до 41,81 гривны. Зато в марте ожидания составляли – 41,13 гривны.

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Несмотря на это население Украины в марте надеялось, что в течение года курс доллара не превысит 39,80 гривны. А предприниматели еще в феврале спрогнозировали курс – 40,44 гривны.

Банкиры тоже ухудшили свои прогнозы с 41,31 гривны в январе до 41,69 гривны в апреле.

Напомним! 19 апреля НБУ поднял официальный курс до 39,60 гривны.

Курс доллара 19 апреля

В течение суток курс доллара вырос на 6 – 15 копеек в различных финансовых учреждениях. Такая тенденция прослеживается уже давно.

В банках: покупка – 39,43 гривны, продажа – 39,95 гривны 39 95 гривны;

покупка – 39,43 гривны, продажа – 39,95 гривны 39 95 гривны; В обменниках: покупка – 39,62 гривны, продажа – 40,07 гривны;

покупка – 39,62 гривны, продажа – 40,07 гривны; На черном рынке: покупка – 39,85 гривны, продажа – 40 гривен.



