Яким буде курс гривні після перемоги: банкір спрогнозував економічні зміни

Війна наклала важкий відбиток на українську економіку. Однак підсумки 2022 року виявилися не такими критичними, як очікувалося раніше.

Про це 24 Каналу повідомив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса. Тим, що ситуація з українською економікою не така критична, як очікувалося, завдячуємо ЗСУ та західній підтримці.

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Після перемоги Фурса пророкує швидке відновлення України на фоні вливання великих коштів з боку наших західних партнерів за проєктами відновлення. Євроінтеграція також буде робити Україну більш інвестиційно привабливою.

Війна кардинально змінила імідж України – це також буде сприяти інвестиціям. Однак це буде після війни,

– додав банкір.

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З одного боку, падіння ВВП України за підсумками 2022 року оцінюється у близько 30%. З іншого боку, зауважив Фурса, це набагато краще, ніж ми в цій ситуації могли очікувати.

Якби в березні показали картинку того, що зараз відбувається на вулицях Києва, чи в українських банках, чи з українською економікою взагалі, я б подумав, що це десь на межі дива. Це набагато краще, ніж могло бути,

– підкреслив спікер.

За словами Фурси, український бюджет зараз тримається повністю на коштах наших західних партнерів. Те, що Україна заробляє, йде на армію, а соціальні виплати, заробітні плати, субсидії тощо – це гроші західних партнерів України.

Ці гроші насичують українську економіку, дозволяють працювати не тільки великому, а й малому та середньому бізнесу, це і сприяє стабільності гривні, підкреслив експерт.

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"Той рівень девальвації, падіння гривні, який ми спостерігаємо з початку війни, насправді смішний. І гривня більш ніж достойно проходить цей рік", – зауважив економіст.

За словами Фурси, це все завдяки гарній роботі Національного банку, якості реформ, що були проведені у 2015 – 2016 роках, і завдяки коштам західних партнерів.

Експерт прогнозує, після перемоги долар в Україні не можна буде купити дешевше, ніж за 40 гривень. Найближчим часом умов для падіння гривні немає, а резерви Національного банку зростають завдяки західній підтримці.

Девальвація гривні може статися, лише коли Національний банк буде просити про це в Міністерства фінансів. Девальвація може бути необхідною для наповнення бюджету. Базових економічних тисків нині немає. Гривня найближчим часом має залишатися стабільною,

– впевнений співрозмовник.

Якщо українська перемога буде у 2023 році, не варто очікувати, що українська гривня посилиться і курс долара впаде, підкреслив Фурса. Однак вона не послаблюється так стрімко, як могла б.

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