Долар по 50: що кажуть банкіри

Як розповідає голова Правління IBOX BANK Петро Мельник, зростання курсу валют до 50 гривень за долар найближчим часом малоймовірне.

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Якщо ситуація на фронті не зміниться радикально, суттєвих валютних коливань очікувати не варто,

– додав банкір.

Крім того, не варто найближчим часом очікувати й на зростання офіційного курсу. НБУ поки не бачить необхідності у цьому.

Курс валют буде залежати від ситуації на фронті, тому поки зарано говорити, що чекатиме Україну впродовж усього 2023 року. Можна сказати лише те, що початок року на міжбанку та в обмінниках не передбачає істотних коливань курсу гривні щодо іноземних валют.

Долар може піднятися у січні та лютому

Такий прогноз 24 Каналу дав директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко.

Передбачити важко, але можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%,

– зауважив Марченко.

Тому курс долара може розширитися десь від 40 до 42 гривень за долар.

Загалом ситуація на валютному ринку в перший тиждень 2023 року спиралася на:

стратегію Національного банку України з утримання балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту,

ефективність нових депозитних конвертаційних програм, спрямованих на задоволення попиту переважно на готівковий долар,

рівень інфляції.

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Курс валют станом на ранок 11 січня

Долар;

Готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні, а купити за 40,70 гривні. В обмінниках купують в середньому за 40,30 гривні, а продають – за 40,62 гривні, за даними finance.ua. На чорному ринку купівля в середньому на рівні 40,40 гривні, а продаж – 40,55 гривні.

Євро;

Європейську валюту банки купують за 42,20 гривні, а продають в середньому за 42,95 гривні. В обмінниках коливається на рівні: купівля – 42,45 гривні, а продаж – 42,97 гривні. На чорному ринку євро купують по 42,65 гривні, а продають за 42,86 гривні.