Як змінились ціни

У місячному вимірі (з листопада по грудень 2022 року) ціни зросли на 0,7% так само як і в листопаді. Раніше Індекс споживчих цін перевищував 2%.

(з листопада по грудень 2022 року) ціни зросли на 0,7% так само як і в листопаді. Раніше Індекс споживчих цін перевищував 2%. А от в річному (грудень 2021 року проти грудня 2022 року) – на 34,4%.

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Зверніть увагу! Річна інфляція склала 26,6%, що менше прогнозів уряду, НБУ та міжнародних організацій.

За місяць ціни зросли на 0,7% / Інфографіка Держстату

Що найбільше подорожчало

Як змінились ціни за місяць

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%.

На 2,5 – 0,9% подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби.

Водночас на 2,7 – 0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Чого чекати від цін у 2023 році

Раніше 24 Каналу економічний експерт Олег Пендзин зауважив, що не варто чекати подешевшання продовольства.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу В реальній дійсності ціна на продовольчий кошик буде рости більше. Якщо взяти 2022 рік, то можна сказати, що при загальній інфляції також на рівні 28% продовольчий кошик виріс на 37%. Треба бути готовим, що аналогічна ситуація буде й у 2023 році.

Експерт прогнозує зростання цін у 2023 році на олію та хлібопродуктів й пов'язує це з блекаутами, оскільки виробники закладатимуть в ціну витрати на альтернативні джерела живлення.