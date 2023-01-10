Про це в ефірі 24 Каналу повідомив економіст, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Але, за його словами, варто дочекатися підрахунків впливу ударів по енергетичній інфраструктурі.

До теми Офіційний курс євро стрибнув до історичного максимуму.

На думку економіста, з урахуванням значних надходжень валюти від міжнародних партнерів, як допомоги Україні, потреби у зсуву фіксації курсу немає.

Ціни стабілізуються

"Інфляція всюди у світі пішла на спад. Був стрибок навіть у тих країнах, де немає війни. В країнах Східної Європи інфляція досягала 20%, при тому, що в України зараз підбирається до 30% в річному вимірі", – повідомив Вишлінський.

Що буде з цінами: дивитися відео

За словами економіста, наразі по всьому світу йде зниження цін на газ, нафту та нафтопродукти. Через це відбувається гальмування росту цін на харчі.

В Україні варто було б так само очікувати зменшення інфляційного тиску, але у нас з’явився новий фактор – удари по енергетиці,

– зауважив Гліб Вишлінський.

Економіст вважає, що масове використання генераторів – це хороша ознака стійкості українського бізнесу та народу, але це призводить до зростання цін на продукти харчування. Але, на його думку, як тільки Україна переживе зиму – можна чекати на стабілізацію цін.

"Буде вичерпано впливи обмежень по логістиці та дорогої електроенергії, яку отримують з генераторів, а не з високоефективної енергетичної генерації, яка працювала в нормальному режимі до російських терористичних обстрілів", – підсумував економіст Гліб Вишлінський.

Що буде з цінами