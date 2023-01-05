Коли можуть відновитися довоєнні показники

Скільки часу знадобиться на відновлення ринку нерухомості, 24 Каналу розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

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На його думку, найближчим часом на ринок житла впливатиме багато факторів. Головними з них є успіхи на фронті, допомога західних партнерів, доходи населення, програми відбудови та іпотечне кредитування.

Можливо знадобиться 3-4 роки для відновлення, але все буде залежати від того, коли закінчиться війна та які на момент закінчення будуть економічні показники в Україні в цілому.

– вважає Юрій Піта.

Експерт додає, що у кожному регіоні показники будуть відновлюватися по своєму, адже різна ситуація через війну склалася на заході і на сході країни.

Чи скоротиться будівництво нового житла

Порівняно з 2021 роком кількість новобудов значно скоротиться. Проте якщо порівняти з довоєнним 2022 роком, будівництво буде більш активним, особливо в західних регіонах.

Все буде залежати від попиту на новобудови, поки що попит не такий активний. Можливо на активність вплинуть державні та місцеві програми компенсації втраченого (зруйнованого) житла,

– розповідає Піта.

Що буде з цінами на житло

Попри те, що собівартість будівництва зростає, на думку експерта, ціни на житло будуть надалі знижуватися. Більша активність на ринку спостерігатиметься після свят.

Січень традиційно неактивний місяць на ринку, все ж таки святковий. Отже, очікуємо більшої активності в лютому. Ціни збережуть показники листопада-грудня 2022 року з незначним коригуванням в сторону зниження,

– прогнозує експерт.

Головними факторами, що гратимуть роль у зниженні цін, є зменшення доходів населення, а також у цілому зниження інтересу покупців до новобудов. Окрім того, вибір новобудов не є зручним через те, що зараз дуже непросто зробити ремонт у квартирі через дефіцит деяких будівельних матеріалів та перебої з електрикою.

Інтерес до новобудов може бути сильнішим в регіонах де раніше цей ринок був не дуже активний і відчувався дефіцит таких об’єктів (в основному це західні регіони),

– додає експерт.

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