Когда могут восстановиться довоенные показатели

Сколько времени понадобится на восстановление рынка недвижимости, 24 канала рассказал

президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Интересно Цены на новое жилье во Львовской области идут на убыль: какие квартиры подешевели больше всего

По его мнению, в ближайшее время на рынок жилья будут влиять многие факторы. Главными из них успехи на фронте, помощь западных партнеров, доходы населения, программы восстановления и ипотечное кредитование.

Возможно, понадобится 3-4 года для восстановления, но все будет зависеть от того, когда закончится война и какие на момент окончания будут экономические показатели в Украине в целом.

– считает Юрий Пита.

Эксперт добавляет, что в каждом регионе показатели будут восстанавливаться по своему, ведь разная ситуация из-за войны сложилась на западе и востоке страны.

Сократится ли строительство нового жилья

По сравнению с 2021 годом, количество новостроек значительно сократится. Однако, если сравнить с довоенным 2022 годом, строительство будет более активным, особенно в западных регионах.

Все будет зависеть от спроса на новостройки, пока спрос не так активен. Возможно на активность повлияют государственные и местные программы компенсации утраченного (разрушенного) жилья,

– рассказывает Пита.

Что будет с ценами на жилье

Несмотря на то, что себестоимость строительства растет, по мнению эксперта, цены на жилье будут в дальнейшем снижаться. Большая активность на рынке будет наблюдаться после праздников.

Январь традиционно неактивный месяц на рынке, все же праздничный. Итак, ожидаем большей активности в феврале. Цены сохранят показатели ноября-декабря 2022 года с незначительной корректировкой в сторону снижения,

– прогнозирует эксперт.

Главными факторами, играющими роль в снижении цен, является уменьшение доходов населения, а также в целом снижение интереса покупателей к новостройкам. Кроме того, выбор новостроек не удобен из-за того, что сейчас очень непросто сделать ремонт в квартире из-за дефицита некоторых строительных материалов и перебоев с электричеством.

Интерес к новостройкам может быть сильнее в регионах, где раньше этот рынок был не очень активен и ощущался дефицит таких объектов (в основном это западные регионы),

– добавляет эксперт.

Выгодно ли сейчас покупать жилье