Как изменились цены

В месячном измерении (с ноября по декабрь 2022 года) цены выросли на 0,7% так же как и в ноябре. Ранее индекс потребительских цен превышал 2%.

(с ноября по декабрь 2022 года) цены выросли на 0,7% так же как и в ноябре. Ранее индекс потребительских цен превышал 2%. А вот в годовом (декабрь 2021 года против декабря 2022 года) – на 34,4%.

Читайте также Экономист назвал сроки стабилизации цен на продукты и укрепление курса гривны

Обратите внимание! Годовая инфляция составила 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

За месяц цены выросли на 0,7% / Инфографика Госстата

Что больше всего подорожало

Как изменились цены за месяц

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%.

На 2,5 – 0,9% подорожали масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы.

В то же время на 2,7 – 0,1% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,7%.

Чего ждать от цен в 2023 году

Раньше 24 Каналу экономический эксперт Олег Пендзин отметил, что не стоит ожидать удешевления продовольствия.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В реальной действительности цена на продовольственную корзину будет расти больше. Если взять 2022 год, то можно сказать, что при общей инфляции также на уровне 28% продовольственная корзина выросла на 37%. Следует быть готовым, что аналогичная ситуация будет и в 2023 году.

Эксперт прогнозирует рост цен в 2023 году на масло и хлебопродукты и связывает это с блекаутами, поскольку производители будут закладывать в цену затраты на альтернативные источники питания.