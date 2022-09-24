Стрибок курсу долара щодо гривні: інвестиційний банкір пояснив, чому валюта росте

Готівковий курс гривні продовжує стрибати та падати. Станом на 23 вересня долар у обмінниках перетнув у позначку у 42 гривні. Чому валюта росте та що стримує падіння гривні – читайте відповідь економіста.

Про це 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він наголосив, що цього тижня не було лінійного зростання курсу, був стрибок долара відносно гривні через те, що путін оголосив про мобілізацію в росії.

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Експерт зазначив, що це викликало певні панічні настрої і курс долара вирішили спекулятивно "розігнати".

В один момент з 41,5 курс дійшов до 45 гривні за долар. Але це тривало лише пів дня, а потім курс гривні пішов на спад. Наразі він нижче 43 гривні за долар,

– пояснив він.

Фурса запевнив, що загальна проблема, яка існує останні 2 чи 3 тижні – це дефіцит долару в обмінниках, який власне і викликає зайвий ажіотаж без причин.

"Це технічна проблема – фізично завозять недостатньо доларів кешу в Україну, бо на рахунках в банку вони є. Вирішити цю проблему важко", – відповів він.

Інвестиційний банкір розповів, що загалом у серпні – вересні економічно ситуація для гривні покращилася. Але є психологічний тиск з боку війни та технічний дефіцит валюти.

Як настрої українців впливають на валютний ринок? Економіст пояснив, що валютний ринок – це психологічна історія, і якраз на кеш валют впливають настрої українців.

"Адже ми останні півроку живемо у емоційних гойдалках. І НБУ просив прибрати табло з обмінників, саме для того, щоб зменшити тиск на українців", – зазначив Фурса.

За його словами, це не так як з бензином. Так, якщо ви бачите ціни на бензин, це нічого не змінює. А курс валют – це більш психологічна історія – ви бачите, що курс рухається, ви починаєте купляти валюту і курс рухається ще більше.

Що стримує падіння гривні

Економіст зазначив, що перш за все, стримує падіння гривні допомога наших західних партнерів.

Протягом останніх місяців ми побачили збільшення цієї допомоги. Так, вже в серпні було навіть більше, ніж ми потребуємо і прогноз до кінця року досить оптимістичний,

– заявив Фурса.

На його думку, також зараз допомагає Україні триматися зернова угода, це збільшило нашу експортну виручку.

"Водночас в іншу сторону діє війна як невизначеність, це призводить до відтоку капіталу. Йдеться ж не лише про олігархів, які вивозять гроші за кордон. Кожна людина, яка міняє гривні на долари і кладе під матрац – це також відтік капіталу", – додав банкір.

Фурса про ситуацію на валютному ринку та прогноз курсу гривні: відео



До слова, банкірка Анна Золотько пояснила, що готівковий курс долара минулого тижня виріс та пробив психологічний бар'єр у 42 гривні через дефіцит банкнот на ринку. Однак ситуація може стабілізуватися. На її думку, цього тижня курс буде знаходитися в межах коридору 41,50 – 42,50 гривні за долар.