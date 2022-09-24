Прыжок курса доллара по отношению к гривне: инвестиционный банкир объяснил, почему валюта растет

Наличный курс гривны продолжает прыгать и падать. По состоянию на 23 сентября доллар в обменниках пересек отметку в 42 гривны. Почему валюта растет и сдерживает падение гривны – читайте ответ экономиста.

Об этом 24 каналу сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что на этой неделе не было линейного роста курса, был скачок доллара по отношению к гривне из-за того, что путин объявил о мобилизации в россии.

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Эксперт отметил, что это вызвало определенные панические настроения, и курс доллара решили спекулятивно "разогнать".

В один момент с 41,5 курс дошел до 45 гривен за доллар. Но это длилось всего полдня, а затем курс гривны пошел на спад. Сейчас он ниже 43 гривен за доллар,

– объяснил он.

Фурса заверил, что общая проблема, существующая последние 2 или 3 недели – это дефицит доллара в обменниках, который, собственно, и вызывает лишний ажиотаж без причин.

"Это техническая проблема – физически завозят недостаточно долларов кэша в Украину, потому что на счетах в банке они есть. Решить эту проблему сложно", – ответил он.

Инвестиционный банкир рассказал, что в августе – сентябре экономически ситуация для гривны улучшилась. Но есть психологическое давление со стороны войны и технический дефицит валюты.

Как настроения украинцев влияют на валютный рынок? Экономист объяснил, что валютный рынок – это психологическая история, и как раз на кэш валют влияют настроения украинцев.

"Мы ведь последние полгода живем в эмоциональных качелях. И НБУ просил убрать табло из обменников, именно для того, чтобы уменьшить давление на украинцев", – отметил Фурса.

По его словам, это не так, как с бензином. Так, если вы видите цены на бензин, это ничего не меняет. А курс валют – это более психологическая история – вы видите, что курс двигается, вы начинаете покупать валюту и курс двигается еще больше.

Что сдерживает падение гривны

Экономист отметил, что, прежде всего, сдерживает падение гривны помощь наших западных партнеров.

В последние месяцы мы увидели увеличение этой помощи. Так, уже в августе было даже больше, чем нам нужно и прогноз до конца года достаточно оптимистичный,

– заявил Фурса.

По его мнению, также сейчас помогает Украине держаться зерновое соглашение, что увеличило нашу экспортную выручку.

"В то же время в другую сторону действует война как неопределенность, это приводит к оттоку капитала. Речь идет не только об олигархах, которые вывозят деньги за границу. Каждый человек, который меняет гривны на доллары и кладет под матрас – это тоже отток капитала", – добавил банкир.

Фурса о ситуации на валютном рынке и прогнозе курса гривны: видео



К слову, банкир Анна Золотько объяснила, что наличный курс доллара на прошлой неделе вырос и пробил психологический барьер в 42 гривны из-за дефицита банкнот на рынке. Однако ситуация может стабилизироваться. По ее мнению, на этой неделе курс будет находиться в пределах коридора 41,50 – 42,50 гривны за доллар.