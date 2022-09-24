В Нацбанке успокаивают – мол, текущие колебания на валютном рынке связаны, прежде всего, с психологическим фактором и спекулятивным поведением отдельных игроков валютного рынка на фоне объявления мобилизации в россии. Мнения опрошенных 24 каналом экспертов расходятся.

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Во всем виновата психология

Руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин убежден, что курс гривны влияет на психологическую составляющую. Именно события в россии, связанные с объявлением путиным частичной мобилизации, определяют нынешнее резкое падение курса гривны.

Речь не идет о панике среди населения. Но после военных успехов украинской армии на Харьковском и Херсонском направлениях значительная часть населения уже не рассчитывала на новую эскалацию военного противостояния. Активная фаза войны затягивается. Есть большая вероятность дополнительной мобилизации соответственно и в Украине.

Андрей Шевчишин Руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Необходимость противостоять нарастающему военному давлению со стороны россии будет увеличивать давление на украинскую экономику и, соответственно, на гривну.

На этом фоне в Украине все еще наблюдается дефицит наличной валюты. До сих пор нет обещанных от Еврокомиссии 5 миллиардов евро помощи. Украина ожидает помощи от МВФ до конца года, но ее пока тоже нет.

На 2023 год запланирован дефицит государственного бюджета в размере 38 миллиардов долларов, покрывать который предполагается за счет внешних заимствований. И если мы сейчас не получаем внешнее финансирование в желаемых объемах, как можно рассчитывать на стабильность таких поступлений в следующем году? Единственное, что остается правительству в таком случае – эмиссионное наполнение бюджета. Все это будет продолжать давить на гривну, уверен эксперт.

Кроме того, в Украине отсутствуют альтернативные инструменты сбережений, кроме покупки иностранной валюты. К сожалению. Потому спрос на валюту не уменьшается.

Вряд ли стоит ожидать ревальвации гривны и после того, как психологический фактор, связанный с последующей эскалацией войны со стороны россии, исчезнет. Вероятность того, что гривна укрепится ниже 42 за доллар, минимальная,

– считает Андрей Шевчишин.

Психология здесь ни при чем

А вот экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что психологический фактор здесь ни при чем.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Я не связываю девальвационный скачок последних дней с фактором старта мобилизации в россии. К слову, мобилизация в россии стартовала позже, чем началось стремительное ослабление наличного курса гривны, которое мы наблюдали в последние дни. Так, психологический фактор может влиять на динамику наличного курса гривны. Но я думаю, что не в этот раз.

По его мнению, нужно комплексно взглянуть на проблему. Она не является однослойной. Есть несколько факторов, определяющих ситуацию.

Следует для начала отметить, каким образом был устроен валютный рынок Украины до начала полномасштабной агрессии со стороны россии. Таким образом, был межбанковский курс валют и наличный. Но наличный был по сути привязан к межбанковскому. Банки имели возможность купить валюту на межбанке, обменять ее на наличную валюту и через обменные пункты продавать. Таким образом, наличный курс был привязан к безналичному. Соотношение объемов наличного и безналичного рынков валюты было 1:10, то есть безналичный рынок был в 10 раз больше. Соответственно не было проблем поддерживать стабильный курс гривны.

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Ситуация поменялась с началом полномасштабной войны. Сейчас в Украине фиксированный Национальным банком межбанковский курс. И есть наличный курс, "живущий своей жизнью". Изменить ситуацию сейчас сложно.

У НБУ нет достаточных резервов для подкрепления наличного рынка. Наличный же рынок фактически обеспечивает валютой сам себя – то, что банки покупают у населения, населению и продают. Это провоцирует возможности для давления на валютный рынок,

– констатирует собеседник 24 канала.

Все это накладывается на огромный дефицит государственного бюджета, который закрывается в значительной степени за счет эмиссии. НБУ напечатал для покрытия дефицита госбюджета около 309 миллиардов гривен. И хотя Национальный банк уносит часть гривневой массы с рынка, проблема девальвационного давления на курс гривны нарастает.

Ситуация, к сожалению, не слишком оптимистичная. Эмиссия продолжается. И у Нацбанка сейчас очень ограничены возможности для влияния на ситуацию. Пока спрос на иностранную валюту превосходит предложение, ситуация стабильно будет ухудшаться. К сожалению, нет фундаментальных причин для продолжительного удержания курса гривны на нынешнем уровне.

Стоит ли покупать доллар сейчас

Экономист Олег Пендзин в комментарии 24 канала спрогнозировал, что доллар и дальше будет расти. А потому, если у украинцев есть деньги и хотят уберечь их от девальвации и инфляции, то им следует не откладывать покупку иностранной валюты.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мой совет таков: если у человека есть средства, тогда пусть покупает доллары уже. На сегодняшний момент все инвесторы убегают из евро в доллары.

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