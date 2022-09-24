В Нацбанку заспокоюють – мовляв, поточні коливання на валютному ринку пов'язані насамперед із психологічним фактором та спекулятивною поведінкою окремих гравців валютного ринку на тлі оголошення мобілізації в росії. Думки опитаних 24 каналом експертів розбігаються.

До теми Долар перетнув позначку у 42 гривні й стрімко зростає

У всьому винна психологія

Керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин переконаний, що на курс гривні впливає психологічна складова. Саме події в росії, пов’язані з оголошенням путіним часткової мобілізації, визначають нинішнє різке падіння курсу гривні.

Мова не йде про паніку серед населення. Але після воєнних успіхів української армії на Харківському і Херсонському напрямках значна частина населення вже не розраховувала на нову ескалацію військового протистояння. Активна фаза війни затягується. Є велика ймовірність додаткової мобілізації, відповідно, і в Україні.

Андрій Шевчишин Керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Необхідність протистояти наростаючому воєнному тиску з боку росії збільшуватиме тиск на українську економіку і, відповідно, на гривню.

На цьому тлі в Україні продовжує спостерігатися дефіцит готівкової валюти. Досі немає обіцяних від Єврокомісії 5 мільярдів євро допомоги. Україна очікує допомогу від МВФ до кінця року, але її поки що теж немає.

На 2023 рік заплановано дефіцит державного бюджету в розмірі 38 мільярдів доларів, покривати який передбачається за рахунок зовнішніх запозичень. І якщо ми зараз не отримуємо зовнішнє фінансування у бажаних об’ємах, то як можна розраховувати на стабільність таких надходжень у наступному році? Єдине, що залишається уряду в такому випадку, – емісійне наповнення бюджету. Все це продовжуватиме тиснути на гривню, переконаний експерт.

Крім того, наразі в Україні відсутні альтернативні інструменти заощаджень, окрім купівлі іноземної валюти. На жаль. Тому попит на валюту не зменшується.

Навряд чи варто очікувати ревальвації гривні й після того, як психологічний чинник, пов’язаний з подальшою ескалацією війни з боку росії, зникне. Ймовірність того, що гривня укріпиться нижче 42 за долар, мінімальна,

– вважає Андрій Шевчишин.

Психологія тут ні до чого

А от економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що психологічний фактор тут ні до чого.

Борис Кушнірук Економічний експерт Я не пов’язую девальваційний стрибок останніх днів з фактором старту мобілізації в росії. До слова, мобілізація в росії стартувала пізніше, ніж почалось стрімке ослаблення готівкого курсу гривні, яке ми спостерігали останніми днями. Так, психологічний фактор може впливати на динаміку готівкового курса гривні. Але я думаю, що не цього разу.

На його думку, треба комплексно поглянути на проблему. Вона не є одношаровою. Є декілька факторів, які визначають ситуацію.

Варто для початку зазначити, яким чином був влаштований валютний ринок України до початку повномасштабної агресії з боку росії. Отже, був міжбанківський курс валют, і готівковий. Але готівковий був по суті прив’язаний до міжбанківського. Банки мали можливість купити валюту на міжбанку, обміняти її на готівкову валюту і через обмінні пункти продавати. Таким чином готівковий курс був прив’язаний до безготівкового. Співвідношення об’ємів готівкового і безготівкового ринків валюти було 1:10, тобто безготівковий ринок був у 10 разів більший. Відповідно, не було проблем підтримувати стабільний курс гривні.

До теми Чому долар й надалі росте: в НБУ назвали причини

Ситуація змінилась з початком повномасштабної війни. Зараз в Україні є фіксований Національним банком міжбанківський курс. І є готівковий курс, який "живе своїм життям". Змінити ситуацію зараз важко.

У НБУ немає достатніх резервів для підкріплення готівкового ринку. Готівковий же ринок фактично забезпечує валютою сам себе – те, що банки купують у населення, населенню ж і продають. Це провокує можливості для тиску на валютний ринок,

– констатує співрозмовник 24 каналу.

Все це накладається на величезний дефіцит державного бюджету, який закривається значною мірою коштом емісії. НБУ надрукував для покриття дефіциту держбюджету вже близько 309 мільярдів гривень. І хоча Національний банк забирає частину гривневої маси з ринку, проблема девальваційного тиску на курс гривні наростає.

Ситуація, на жаль, не дуже оптимістична. Емісія продовжується. І у Нацбанку зараз дуже обмежені можливості для впливу на ситуацію. Поки попит на іноземну валюту перевершує пропозицію ситуація стабільно буде погіршуватись. На жаль, немає фундаментальних причин для тривалого утримання курсу гривні на нинішньому рівні.

Чи варто купувати долар зараз

Економіст Олег Пендзин в коментарі 24 каналу спрогнозував, що долар і надалі ростиме. А тому, якщо українці мають гроші і хочуть вберегти їх від девальвації та інфляції, то їм варто не відкладати купівлю іноземної валюти.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Моя порада така: якщо людина має кошти, тоді нехай купляє долари вже. На сьогоднішній момент усі інвестори тікають з євро у долари.

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.