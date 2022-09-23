Юрий Гелетий, заместитель главы НБУ, в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", уверяет, что на колебания наличного рынка влияет психологический фактор и отдельные спекулянты.

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Поведение отдельных игроков валютного рынка связано с последними решениями россии относительно мобилизации и референдумов.

Причины курсовых колебаний

Напоминаем, что к новостям о мобилизации в россии основной причиной курсовых колебаний была временная нехватка наличной валюты в кассах.

Мы уже неоднократно, в частности, во время полномасштабной войны, проходили такие ситуативные всплески, и всегда по итогу курс в наличном сегменте валютного рынка возвращался к равновесному уровню. Хочу напомнить, что курс в наличном сегменте рынка может ослабляться и укрепляться,

– отметил Юрий Гелетий.

Чтобы увеличить валюту в банках, НБУ начал подкреплять кассы банков наличными. Следовательно, на этой неделе были совершены две операции по обмену наличной валюты.

И хотя поставка наличной валюты занимает сейчас дольше, но это, по словам замглавы НБУ, стабилизирует ситуацию.

Что влияет на курс осенью

Осенью на динамику курса влияют сезонные факторы, то есть рост спроса на наличную иностранную валюту со стороны агросектора.

В безналичном сегменте валютного рынка, на котором осуществляется наибольшая доля валютных операций, негативных тенденций не наблюдается. Напротив, происходит рост предложения валюты со стороны прежде всего экспортеров агропромышленной продукции, в частности благодаря работе "зернового коридора",

– отметил Гелетий.

Значительно выше, чем сейчас: бизнес спрогнозировал курс доллара в 2023 году

Курс валют на сегодня

Наличный доллар, 23 сентября, в банках пересек психологическую отметку в 42 гривны.

По данным Минфина, наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 42 гривен за доллар при покупке (+20 копеек против 22 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,95 гривны за доллар (без изменений).

Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 40,80 гривны (+20 копеек), а продают в среднем за 42,20 гривны за евро (+60 копеек).

В обменниках доллар покупают в среднем за 42,73 гривны (+28 копеек), а продают – за 43,16 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua. Что касается евро, то оно колеблется на уровне: покупка – 41,18 гривны (-22 копейки) и продажа – 41,90 гривны (-17 копеек).

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,80 грн (+20 копеек), а продажа – 43,10 грн (-10 копеек).

Евро продают по 41,36 гривны (+1 копейка), а покупают за 41,88 гривны (+8 копеек).

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