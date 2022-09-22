По выводам опроса "Прогнозы бизнеса на 2023 год" почти половина членских компаний Европейской бизнес ассоциации ожидают положительную динамику развития бизнеса. А что касается курса, то их ожидания достигают более 40 гривен.

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Бизнес и ожидания по курсу

На следующий год компании Украины закладывают в свои бюджеты курс доллара на уровне 43 гривен.

Для сравнения, два последних года прогнозы украинского бизнеса по курсу гривны оставались постоянными на уровне 29 гривен.

При этом 31% опрошенных компаний рассчитывает на рост доходов в гривне до 10%. Падение доходов прогнозируют 31% директоров, в выражении – 36%.

По результатам, 28% директоров рассчитывают удержать бизнес-показатели на нынешнем уровне, а 25% ожидают ухудшения положения дел у их бизнеса.

Хорошие новости относительно заработной платы, ведь только 1% компаний планируют сокращение заработных плат в 2023 году, еще 26% оставят их на текущем уровне. Кроме того, 73% компаний запланировали повышение заработной платы для сотрудников, из них 40% будут повышать плату на уровне от 10% до 20%.

Что будет с инвестициями

Уменьшилось количество предпринимателей, планирующих внедрение новых инвестиционных проектов. Это будет делать только 19% компаний, а средняя стоимость запланированных проект составляет около 3 миллионов долларов.

В то же время возросло количество компаний, планирующих инвестиции в социальные инициативы – на 60%. На это они будут тратить около 8% доходов, что превышает показатели в прошлом году.

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Каким будет доллар на этой неделе

Эксперт Анна Золотько объяснила, что наличный курс доллара на прошлой неделе вырос и пробил психологический барьер в 42 гривны, из-за дефицита банкнот на рынке. Однако ситуация может стабилизироваться.

По ее словам, на этой неделе доллар будет находиться в пределах коридора 41,50 – 42,50 гривны за доллар.

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