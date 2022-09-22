За висновками опитування "Прогнози бізнесу на 2023 рік", майже половина членських компаній Європейської бізнес асоціації очікують позитивну динаміку розвитку бізнесу. А щодо курсу, то їхні очікування сягають понад 40 гривень.

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Бізнес та очікування щодо курсу

Наступного року компанії України закладають у свої бюджети курс долара на рівні 43 гривень.

Для порівняння, два останніх роки прогнози українського бізнесу щодо курсу гривні залишалися постійними на рівні 29 гривень.

При цьому 31% опитаних компаній розраховує на зростання прибутків у гривні до 10%. Падіння доходів прогнозують 31% директорів, у натуральному вираженні – 36%.

За результатами, 28% директорів розраховують утримати бізнес-показники на нинішньому рівні, а 25% очікують на погіршення стану справ у їхнього бізнесу.

Хороші новини є щодо заробітньої плати, адже лише 1% компаній планують скорочення заробітних плат у 2023 році, ще 26% залишать їх на поточному рівні. Крім цього, 73% компаній запланували підвищення заробітної плати для співробітників, з них 40% підвищуватимуть плату на рівні від 10% до 20%.

Що буде з інвестиціями

Зменшилася кількість підприємців, які планують впровадження нових інвестиційних проєктів. Це робитимуть лише 19% компаній, а середня вартість запланованих проєкт складає близько 3 мільйонів доларів.

Водночас зросла кількість компаній, які планують інвестиції в соціальні ініціативи – на 60%. На це вони витрачатимуть близько 8% доходів, що перевищує показники минулого року.

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Яким буде долар цього тижня

Експертка Анна Золотько пояснила, що готівковий курс долара минулого тижня виріс та пробив психологічний бар'єр у 42 гривні, через дефіцит банкнот на ринку. Однак ситуація може стабілізуватися.

За її словами, цього тижня долар буде знаходитися в межах коридору 41,50 – 42,50 гривні за долар.

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