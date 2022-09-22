Курс валют в банках

По данным "Минфина", 22 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,80 гривны за доллар при покупке (+30 копеек против 21 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,95 гривны за доллар (+65 копеек). Наличный доллар сегодня в очередной раз установил новый максимум. Отметим, что курс стремительно растет за последние полторы недели.

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 40,80 гривны (+20 копеек), а продают в среднем за 42,20 гривны за евро (+60 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,45 гривны (-4 копейки), а продают – за 43,04 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,18 гривны (-22 копейки) и продажа – 41,90 гривны (-17 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,60 гривны (+20 копеек), а продажа – 43,20 гривны (+39 копеек).

(+20 копеек), а продажа – (+39 копеек). Евро продают по 41,30 гривны (-6 копеек), а покупают за 42 гривны (+22 копейки).

Напомним! В проекте бюджета-2023 правительство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 42 гривен, а в конце следующего года курс составит 50 гривен. Что касается официального курса доллара от НБУ, его регулятор зафиксировал на уровне 36,57 гривны.

Прогноз НБУ

Нацбанк ожидает, что курс валют будет оставаться без изменений благодаря положительному влиянию внешних поступлений. Украина уже получила 18 миллиардов долларов и ожидает еще 12 миллиардов до конца года. К тому же суммы пособия могут возрасти благодаря новому сотрудничеству с МВФ.

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Что происходит с долларом

Экономический эксперт Олег Гетман объясняет, что любой психологический фактор оказывает влияние на наличный рынок. То есть, однажды люди решили, что нужно скупать доллар, соответственно, он растет. Впоследствии решают продавать через психологическое влияние. Следовательно, доллар существенно падает.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Вот, например, валюта временно закончилась в банках, курс взлетел в обменниках. Но когда валюта появится в кассах в банках из-за подкрепления НБУ, курс снова будет снижаться

Он добавляет, что сейчас нет четкого объяснения, почему так случается. По мнению Гетмана, это все совокупность психологических и других факторов, влияющих на наличный рынок.

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, тренд на подорожание доллара будет сохраняться в дальнейшем из-за того, что в Украине война, инфляция и чрезмерная печать денег.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мой совет таков: если у человека есть средства, тогда пусть покупает доллары уже. На сегодняшний момент все инвесторы убегают из евро в доллары.

Каким будет доллар на этой неделе: прогноз

Банкир Анна Золотько объяснила, что наличный курс доллара на прошлой неделе вырос и пробил психологический барьер в 42 гривны, из-за дефицита банкнот на рынке. Однако ситуация может стабилизироваться.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Рост наличного курса выше отметки 42 гривны за доллар существенно увеличивает экономическую целесообразность приобретения валюты по "депозитной" схеме, по которой можно купить доллары по курсу 37,50 - 38,00 гривны за доллар. Это будет сдерживать дальнейший рост курса на наличном рынке. Поэтому на этой неделе, по-моему, он будет находиться в пределах коридора 41,50 – 42,50 гривны за доллар .

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