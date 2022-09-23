Юрій Гелетій, заступник голови НБУ, у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", запевняє, що на коливання готівкового ринку впливає психологічний фактор та окремі спекулянти.

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Поведінка окремих гравців валютного ринку пов'язана з останніми рішеннями росії щодо мобілізації та референдумів.

Причини курсових коливань

Нагадуємо, що до новин про мобілізацію в росії, основною причиною курсових коливань була тимчасова нестача готівкової валюти в касах.

Ми вже неодноразово, зокрема під час повномасштабної війни, проходили такі ситуативні сплески, й завжди за підсумком курс у готівковому сегменті валютного ринку повертався до рівноважного рівня. Хочу нагадати, що курс у готівковому сегменті ринку може послаблюватися, і зміцнюватися,

– зазначив Юрій Гелетій.

Аби збільшити валюту в банках, НБУ почав підкріплювати каси банків готівкою. Відтак, цього тижня було здійснено дві операції з обміну готівкової валюти.

І хоч постачання готівкової валюти займає зараз довше часу, але це, за словами заступника голови НБУ, стабілізує ситуацію.

Що впливає на курс восени

Восени на динаміку курсу впливають сезонні фактори, тобто зростання попиту на готівкову іноземну валюту з боку агросектору.

У безготівковому сегменті валютного ринку, у якому здійснюється найбільша частка валютних операцій, негативних тенденцій не спостерігається. Навпаки відбувається зростання пропозиції валюти з боку насамперед експортерів агропромислової продукції, зокрема завдяки роботі "зернового коридору",

– зазначив Гелетій.

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Курс валют на сьогодні

Готівковий долар, 23 вересня, у банках перетнув психологічну позначку у 42 гривні.

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 42 гривень за долар при купівлі (+20 копійок проти 22 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,95 гривні за долар (без змін).

Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 40,80 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 42,20 гривні за євро (+60 копійок).

В обмінниках долар купують в середньому за 42,73 гривні (+28 копійок), а продають – за 43,16 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua. Щодо євро, то воно коливається на рівні: купівля – 41,18 гривні (-22 копійки) та продаж – 41,90 гривні (-17 копійок).

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,80 гривні (+20 копійок), а продаж – 43,10 гривні (-10 копійок).

Євро продають по 41,36 гривні (+1 копійка), а купують за 41,88 гривні (+8 копійок).

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