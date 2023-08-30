Повернення до гнучкого курсу: скільки коштуватиме долар

Повернення плаваючого курсу не за горами. Про це ще раніше повідомляли й у Нацбанку України. Втім найбільше цікавить питання на якому рівні буде курс після таких змін.

Курс відпустять, а гривня укріпиться

Вже не секрет, що Нацбанк має намір відпустити курс. Втім швидше за все це рішення регулятор ухвалить вже восени.

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Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу розповідає, що він та його колеги давно пропонували переходити до гнучкого курсу – загроз девальвації немає.

Олег Гетман Економіст, спеціаліст Економічної експертної платформи Ми маємо рекордні золотовалютні резерви, ми маємо надходження валюти, ми маємо профіцитний поточний платіжний баланс.

За словами Гетмана є ймовірність, що після відпущення курсу можна очікувати навіть на укріплення гривні – до 35 чи до 33 гривень.

Інші прогнози: долар вже не буде по 37

Експерт Андрій Шевчишин під час розмови з 24 Каналом навпаки прогнозує, що долар надалі не дешевшатиме. Він додає, що не очікує до кінця року, що долар перебуватиме й надалі на рівні 37 гривень, як це було раніше.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Вартість валюти може знизитися на день чи кілька днів, але якесь стале зниження навряд буде. Тим паче якщо Нацбанк змінить валютну політику, а відповідно, змінить фіксований курс, то міжбанк та готівковий курс будуть близькі одне до одного.

Як пояснює пан Андрій, долар після відпускання може знаходитися в межах 41 – 42 гривень. А от готівковий – навіть трішки вище.