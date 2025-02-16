Долар на порозі 42 гривень: що буде з курсом наступного тижня

Ситуація на валютному ринку буде стабільною, адже НБУ тримати під наглядом ринок. Відтак попит та пропозиція повинні залишатися збалансованими. Долар може максимум сягнути до 42,30 гривні.

По скільки буде долар

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на сьогодні курсові показники несуттєво змінюються. Насамперед це тому, що були введені заходи із зміцнення гривні, як-от підвищення облікової ставки до 14,5%.

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Таким чином, прогноз з 17 по 23 лютого передбачає, що максимальний показник, якого може сягнути долар на готівковому ринку та міжбанку – понад 42 гривні.

На міжбанку – 41,80 – 42,20 гривні за долар,

– 41,80 – 42,20 гривні за долар, На готівковому ринку – 41,80 – 42,30 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нацбанк, як і раніше, проводитиме вельми ефективну політику та триматиме валютний ринок “під наглядом”, що фактично нівелює будь-які ознаки "запалення": попит і пропозиція залишаться врівноваженими, а відтак, очікується, що курсові зміни будуть несуттєвими.

Водночас Лєсовий нагадує, що для українських громадян є чимало альтернатив щодо збереження активів, і це не лише долари. У першу чергу йдеться про відсоткові ставки за гривневими депозитами.

Зауважте! Тримання доларів під "подушкою" не завжди вигідно, адже у 2025 році інфляція в США складе орієнтовно 2,5%. Тобто їхня купівельна здатність поволі зменшуватиметься.