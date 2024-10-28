Долар та євро дешевшають: де на ринку падає ціна

За вихідні курси валют на чорному ринку трішки додали в ціні як при купівлі, так і при продажі. В обмінниках ситуація дещо інша. Там спостерігається спад курсу купівлі.

Курс валют у банках

Станом на ранок 28 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (+5 копійок проти 25 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,50 гривні (без змін), а продаж – по 45,15 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок), а продати – по 41,60 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продати – по (+5 копійок). Купівля євро по 45 гривень (+5 копійок), а продаж по 45,15 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,88 гривні (-12 копійок), а продають – по 41,62 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продають – по (+11 копійок), за даними finance.ua. Станом на 23 жовтня, євро купують по 44,58 гривні (-10 копійок), а продають – по 45,31 гривні (+5 копійок).

Що буде з курсом у листопаді

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, якими він поділився з 24 Каналом, протягом наступного місяця основні валютні зміни відбуватимуться в коридорах 41,2 – 41,8 гривні за долар та 45,3 – 47,3 гривні за євро на міжбанку.

Водночас що стосується готівкового ринку, то долар буде на рівні 41,3 – 42 гривень за долар та 45,5 – 47,8 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку При цьому коливання долара найімовірніше відбуватимуться в значно вужчому проміжку: 41,5 – 41,9 гривні, який враховує часті зміни векторів. Як і раніше, періодично курс то зростатиме, то знижуватиметься, але у тижневому вимірі з ледь помітним "просуванням" вгору.

Зверніть увагу! Наприкінці листопада долар може впритул наблизитися до 42 гривень. Є припущення, що у цей період на 75 – 80% буде остаточно сформовано курс на кінець року.