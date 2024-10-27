Які банкноти приймають банки
Як раніше пояснювали в НБУ, всі банкноти іноземної валюти, окрім значно зношених або пошкоджених, повинні підлягати обміну.
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Таким чином, банкнота в 100 доларів 2006 року повинна обмінюватися за стандартним курсом.
Важливо! Банкам і небанківським установам заборонено вводити обмеження за номіналом чи роком емісії іноземних банкнот, що є законним платіжним засобом у відповідній країні, зазначає регулятор.
Таким чином, банкноти долара 2006 року мають приймати у банках і обмінних пунктах.
Зауважте! Фінансові установи можуть відмовити в обміні певних банкнот, якщо вони мають сильні зношення чи пошкодження або ж виявлені як підробки під час перевірки.
Станом на 25 жовтня 100 доларів 2006 року випуску можна обміняти:
- у банках – за 4 115 гривень;
- на чорному ринку – за 4 150 гривень;
- в обмінниках – за 4 148 гривень.