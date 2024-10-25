Через що погіршується стан української економіки

Під час пресконференції 24 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер розповів, що найбільше на економіку України впливає саме військовий фактор.

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Альфред Кеммер Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду На обидві цифри вплинули надзвичайні бомбування енергосистеми. А щодо 2025 – це відображує те, що російська війна триває.

Каммер уточнив, що раніше МВФ прогнозував закінчення війни найближчим часом. Однак, ці прогнози були хибними.

Раніше ми прогнозували, що вона завершиться, але так не відбувається, і це означає нові втрати для економіки України,

– наголошує Каммер.

Нагадаємо! Відповідно до оновленого прогнозу МВФ, якщо ситуація розвиватиметься за базовим сценарієм, військові дії мають зійти нанівець в кінці 2025 року.