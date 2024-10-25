Из-за чего ухудшается состояние украинской экономики

Во время пресс-конференции 24 октября директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер рассказал, что больше всего на экономику Украины влияет именно военный фактор.

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Альфред Кеммер Директор Европейского департамента Международного валютного фонда На обе цифры повлияли чрезвычайные бомбежки энергосистемы. А по 2025 – это отражает то, что российская война продолжается.

Каммер уточнил, что ранее МВФ прогнозировал окончание войны в ближайшее время. Однако, эти прогнозы были ошибочными.

Ранее мы прогнозировали, что она завершится, но так не происходит, и это означает новые потери для экономики Украины,

– отмечает Каммер.

Напомним! Согласно обновленному прогноза МВФ, если ситуация будет развиваться по базовому сценарию, военные действия должны сойти на нет в конце 2025 года.