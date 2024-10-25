Курс валют в банках
- По состоянию на утро 25 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 24 октября) и продажа – по 41,55 гривны (без изменений).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 44,50 гривны (без изменений), а продажа – по 45,10 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать – по 41,55 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 44,95 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,12 гривны (-3 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,86 гривны (-22 копейки), а продают – по 41,53 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- По состоянию на 23 октября, евро покупают по 44,18 гривны (-43 копейки), а продают – по 45,24 гривны (без изменений).
Какой курс прогнозировали на этой неделе
Банкир Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что в течение прошлой недели торги на межбанке проходили в диапазоне 41,14 – 41,24 гривны за доллар. А на наличном рынке колебания курса в течение недели были минимальными – в диапазоне 41,43 – 41,47 гривны за доллар.
На этой неделе стоит ожидать сохранения аналогичных тенденций на рынке. Объем предложения иностранной валюты на межбанке должен немного снизиться, это может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора. Однако, существенного роста курса не будет происходить.
Как отмечает Золотько, этой неделе стоимость наличного доллара будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.