На сколько курс зависит от выборов в США
В разговоре с 24 Каналом эксперт Андрей Шевчишин объяснил, что в случае с президентскими выборами в США, которые могут, в свою очередь, повлиять на курсы валют, малое внимание уделяется Сенату и Палате представителей.
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По его словам именно это будет иметь влияние на ситуацию и давать "зеленый свет" на внедрение различных реформ, в том числе тех, которые могут привести к негативным последствиям для Европы.
Напоминаем! По прогнозам, если выборы в США выиграет Дональд Трамп, курс доллара может укрепиться, однако курс евро претерпит существенное падение на 8 – 10%. Все из-за возможного введения 10% общей пошлины на импорт и 20% на китайские товары. Поэтому эти пошлины вызовут рост инфляции в США и процентные ставки "полезут" вверх. Это сделает доллар более привлекательным для инвесторов.
Однако известно, что если даже Трамп придет к власти, но не будет иметь поддержки двухпалатного конгресса США, тогда никакие радикальные экономические изменения не будут приняты.
Сейчас Трамп имеет немного больше шансов занять Сенат, где большинство республиканцев.
На каком уровне сейчас доллар и евро
- В банках курс покупки валюты на утро 24 октября составил в среднем по 41,10 гривны, а курс продажи – по 41,55 гривны. В то же время покупка евро происходила по 44,50 гривны, а продажа – по 45,15 гривны.
- На черном рынке несколько иная ситуация: купить население доллар может по 41,55 гривны, а продать – по 41,50 гривны. Евро купить придется за 45,15 гривны, а продать за 44,90 гривны.
- Доллары покупают обменники по 40,84 гривны, а продают – по 41,54 гривны. Евро же покупают по 44,18 гривны, а продают – по 45,24 гривны.