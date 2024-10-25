На сколько курс зависит от выборов в США

В разговоре с 24 Каналом эксперт Андрей Шевчишин объяснил, что в случае с президентскими выборами в США, которые могут, в свою очередь, повлиять на курсы валют, малое внимание уделяется Сенату и Палате представителей.

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По его словам именно это будет иметь влияние на ситуацию и давать "зеленый свет" на внедрение различных реформ, в том числе тех, которые могут привести к негативным последствиям для Европы.

Напоминаем! По прогнозам, если выборы в США выиграет Дональд Трамп, курс доллара может укрепиться, однако курс евро претерпит существенное падение на 8 – 10%. Все из-за возможного введения 10% общей пошлины на импорт и 20% на китайские товары. Поэтому эти пошлины вызовут рост инфляции в США и процентные ставки "полезут" вверх. Это сделает доллар более привлекательным для инвесторов.

Однако известно, что если даже Трамп придет к власти, но не будет иметь поддержки двухпалатного конгресса США, тогда никакие радикальные экономические изменения не будут приняты.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Сейчас Трамп имеет немного больше шансов занять Сенат, где большинство республиканцев.

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