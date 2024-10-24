Валюта во время инфляции

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА объяснил, что сейчас инфляция является контролируемой и вряд ли до конца года пересечет прогнозируемую отметку в 8,5% в год, передает 24 Канал. В следующем году инфляция составит менее 10%, что также не является критическим для вкладчиков, которые намерены разместить средства на долговременных депозитах.

Читайте также Отключение света не за горами: когда ждать новые графики

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Скупка валюты, хоть и некоторыми считается надежным средством сохранения средств от инфляции, однако такое решение является половинчатым, ведь и доллару, и евро свойственна инфляция, которая в этом году составляет около 3%. То есть перевод гривны в доллары или евро не всегда "спасает сбережения от медленного обесценивания.

На валютном рынке, благодаря эффективным действиям НБУ, удалось избежать курсового "хаоса". Колебания уже длительное время происходят в пределах "прогнозируемой нормы". К тому же ожидается, что до конца года стоимость доллара США достигнет отметки в 42 – 42,1 гривни за доллар - именно такой курс заложен в бюджете страны на конец года.