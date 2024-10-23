Когда будут отключения света

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что уже через 2 недели в Украине могут начаться отключения света.

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Насколько мы близки к отключениям? Близки. Вот фактически еще две недели, я думаю, и можно говорить о том, что в Украине будет расти потребление электроэнергии, потому что отопительный сезон,

– сказал он.

Сейчас в столице экономят газ и планируют его включить позже. Поэтому украинцы все чаще обращаются к обогревателям.

Тоже, наверное, правильно, потому что экономить газ надо, потому что неизвестно, какая будет ситуация с транзитом газа, как будем обеспечивать себя после отключения транзита,

– добавил эксперт.

Соответственно из-за спроса на обогреватели нагрузка может возрасти и вызвать ускорение отключений.

Не такие значительные, нельзя сказать, что это будет сразу по 12 часов, как прогнозировали, но пока не начнутся морозы, морозы где-то ночью до минус 10, а днем стабильная температура минус 5, тогда мы не увидим тех 12 часов. А так, при такой картине так, тогда могут начаться отключения более длительные. В разных регионах будет по-разному,

– пояснил Юрий Корольчук.

Напомним! В Полтавской области уже начато аварийные отключения электроэнергии, что подтверждено местными властями. Потребители будут подпадать под действие графика аварийных отключений на 30 мегаватт, введенного по распоряжению Укрэнерго.