Коли будуть відключення світла

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомив, що вже через 2 тижні в Україні можуть початися відключення світла.

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Наскільки ми близькі до відключень? Близькі. От фактично ще два тижні, я думаю, і можна говорити про те, що в Україні буде зростати споживання електроенергії, тому що опалювальний сезон,

– сказав він.

Нині у столиці економлять газ та планують його увімкнути пізніше. Тому українці все частіше звертаються до обігрівачів.

Теж, напевно, правильно, тому що економити газ треба, тому що невідомо, яка буде ситуація з транзитом газу, як будемо забезпечувати себе після відключення транзиту,

– додав експерт.

Відповідно через попит на обігрівачі навантаження може зрости і спричинити прискорення відключень.

Не такі значні, не можна сказати, що це буде відразу по 12 годин, як прогнозували, але доки не почнуться морози, морози десь вночі до мінус 10, а вдень стабільна температура мінус 5, тоді ми не побачимо тих 12 годин. А так, за такої картини так, тоді можуть початись відключення триваліші. В різних регіонах буде по-різному,

– пояснив Юрій Корольчук.

Нагадаємо! У Полтавській області вже розпочато аварійні відключення електроенергії, що підтверджено місцевою владою. Споживачі будуть підпадати під дію графіка аварійних відключень на 30 мегаватів, введеного за розпорядженням Укренерго.