Валюта під час інфляції

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ пояснив, що наразі інфляція є контрольованою і навряд чи до кінця року перетне прогнозовану позначку у 8,5% за рік, передає 24 Канал. В наступному році інфляція складе менш як 10%, що також не є критичним для вкладників, що мають намір розмістити кошти на довготривалих депозитах.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Скуповування валюти, хоч і деким вважається надійним засобом збереження коштів від інфляції, однак таке рішення є половинчастим, адже і долару, і євро властива інфляція, яка цьогоріч складає близько 3%. Тобто переведення гривні в долари чи євро не завжди "рятує заощадження від повільного знецінення.

На валютному ринку, завдяки ефективним діям НБУ, вдалося уникнути курсового "хаосу". Коливання вже тривалий час відбуваються в межах "прогнозованої норми". До того ж очікується, що до кінця року вартість долара США досягне позначки у 42 – 42,1 гривні за долар — саме такий курс закладено в бюджеті країни на кінець року.