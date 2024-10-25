На скільки курс залежить від виборів в США

У розмові з 24 Каналом експерт Андрій Шевчишин пояснив, що у випадку з президентськими виборами в США, які можуть, своєю чергою, вплинути на курси валют, малу увагу приділяється Сенату та Палаті представників.

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За його словами саме це матиме вплив на ситуацію та даватиме "зелене світло" на впровадження різних реформ, у тому числі тих, що можуть призвести до негативних наслідків для Європи.

Нагадуємо! За прогнозами, якщо вибори в США виграє Дональд Трамп, курс долара може зміцнитися, однак курс євро зазнає суттєвого падіння на 8 – 10%. Все через можливе запровадження 10% загального мита на імпорт та 20% на китайські товари. Відтак ці мита спричинять зростання інфляції у США й відсоткові ставки "полізуть" вгору. Це зробить долар привабливішим для інвесторів.

Однак відомо, що якщо навіть Трамп прийде до влади, але не матиме підтримки двопалатного конгресу США, тоді жодні радикальні економічні зміни не будуть прийняті.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Наразі Трамп має трішки більше шансів зайняти Сенат, де більшість республіканців.

На якому рівні зараз долар та євро