Курс валют в банках
- По состоянию на утро 24 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 23 октября) и продажа – по 41,55 гривны (-5 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 44,50 гривны (-12 копеек), а продажа – по 45,15 гривны (-12 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать – по 41,55 гривны (-3 копейки).
- Покупка евро по 44,90 гривны (-23 копейки), а продажа по 45,15 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,84 гривны (-20 копеек), а продают – по 41,54 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,18 гривны (-43 копейки), а продают – по 45,24 гривны (без изменений).
Прогноз курса на этой неделе
Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии для 24 Канала, вероятнее всего, что на этой неделе объем предложения валюты на межбанке немного снизится. Поэтому это может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора.
Однако, существенного роста курса не будет происходить.
Как объясняет Золотько, в последнюю неделю июня доллар на наличном рынке будет находиться в диапазоне от 41,30 до 41,70 гривны за валюту.