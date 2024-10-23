Изменится ли курс доллара в ноябре

Как рассказал для 24 Канала экономист Даниил Монин, в ноябре курс может остаться без существенных изменений. Более того, даже в декабре изменений может не произойти.

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По словам Даниила Монина, Украина с середины октября до конца года должна получить еще почти 17 миллиардов долларов западного финансирования. Поэтому это будет увеличивать международные резервы до конца года.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Я считаю, что НБУ до последней недели декабря и естественно весь ноябрь также может спокойно держать курс на уровне 41 – 41,5 гривны.

Обратите внимание! Таким образом, в конце осени покупка 100 долларов может происходить без изменений – до 4 150 гривен.

Девальвировать гривну точно нет необходимости. Кроме этого инфляция уже вышла на уровень выше прогнозов НБУ – 8,6% в год. Соответственно это вторая причина, почему НБУ не заинтересован в девальвации гривны, потому что это подталкивает инфляцию вверх,

– добавляет экономист Монин.

В то же время если есть свободные средства, то эксперт советует покупать валюту, ведь лишней она не будет. Но стоит помнить, что можно и не спешить с этим.