Какие банкноты принимают банки

Как ранее объясняли в НБУ, все банкноты иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны подлежать обмену.

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Таким образом, банкнота в 100 долларов 2006 года должна обмениваться по стандартному курсу.

Важно! Банкам и небанковским учреждениям запрещено вводить ограничения по номиналу или годом эмиссии иностранных банкнот, что является законным платежным средством в соответствующей стране, отмечает регулятор.

Таким образом, банкноты доллара 2006 года должны принимать в банках и обменных пунктах.

Обратите внимание! Финансовые учреждения могут отказать в обмене определенных банкнот, если они имеют сильные износы или повреждения или обнаружены как подделки во время проверки.

По состоянию на 25 октября 100 долларов 2006 года выпуска можно обменять: