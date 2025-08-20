Поки в банках долар без змін, а євро лише несуттєво змінилося, то обмінниках обидві валюти показали суттєвий спад ціни, особливо при купівлі. Крім того, на чорному ринку теж спостерігається втрата вартості.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 20 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 19 серпня) та продаж по 41,62 гривні (+2 копійки). Дивіться також Коли долар дорожчав, а гривня – ні: як змінювалася зарплата в українців щодо долара Купівля євро проходить по 47,95 гривні (-5 копійок), продаж – по 48,60 гривні (+3 копійки). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,46 гривні (-4 копійки), а продати по 41,50 гривні (без змін).

(-4 копійки), а продати по (без змін). Купівля євро по 48,30 гривні (-10 копійок), а продаж по 48,50 гривні (-10 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-39 копійок), а продають по 41,52 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-39 копійок), а продають по (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,50 гривні (-44 копійки), а продають по 48,55 гривні (-3 копійки). Яким буде ринок цього тижня? Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що валютний ринок залишається помірно ліквідним. Відтак, ознак системної напруги немає, а лише певні технічні корекції та незначне укріплення гривні. Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Прогнозую стабільну ситуацію щодо офіційного курсу. Цьому сприяють два фактори: сезонне збільшення пропозиції валюти та режим керованої гнучкості з боку Національного банку. Коливання на ринку можуть не перевищити 1,5% від поточного рівня, але це можливе лише за відсутності значних фундаментальних шоків.