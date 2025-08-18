Яким був курс долара?

П'ять днів минулого робочого тижня не виявили вираженого тренду або високої турбулентності щодо курсу долара, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

За її словами, офіційні котирування долара були такими:

у понеділок, 11 серпня – 41,3895 гривні за долар;

у вівторок, 12 серпня – 41,4490 гривні за долар;

у середу, 13 серпня – 41,4268 гривні за долар;

у четвер, 14 серпня – 41,5149 гривні за долар;

у п'ятницю, 15 серпня – 41,4500 гривні за долар.

Ганна Золотько член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank У касах банків рух валюти не супроводжувався гучними подіями. Вузький діапазон коливань вказує на відсутність значного попиту чи пропозиції та на помірну впевненість учасників ринку.

Як зазначає банкірка, кожного дня долар змінювався мало:

у понеділок діяв коридор 41,12–41,65 гривні за долар;

вже у п'ятницю курс сягнув мінімуму – 41,06–41,60 гривні за долар.

Золотько додала, що на міжбанку також переважали технічні коливання, хоча й спостерігалися помітні денні сплески.

Ринок залишився помірно ліквідним, без ознак системної напруги – переважали технічні корекції й незначне укріплення гривні,

– зазначила банкірка.

Чого очікувати від курсу цього тижня?

Наступного тижня Золотько прогнозує стабільну ситуацію щодо офіційного курсу. Цьому сприяють два фактори:

сезонне збільшення пропозиції валюти;

режим керованої гнучкості з боку Національного банку.

Очікується, що ймовірні коливання курсу не повинні перевищити приблизно 1,5% від поточного рівня, звісно, за відсутності значних фундаментальних шоків.

Варто знати! Зауважимо, що в п'ятницю, 15 серпня, валюти втратили ціну у банках та на "чорному" ринку. Проте курс долара на неофіційному ринку знизився лише на 1 копійку як у купівлі, так і в продажу. А от євро в обмінниках подешевшало одразу на 45 копійок у сегменті купівлі.