Перед вихідними валюти в обмінниках подорожчали

В банках та на чорному ринку долар не зазнав суттєвих цінових змін. Однак цього не скажеш щодо курсу євро, який при продажі та купівлі втратив ціну. В обмінниках водночас ситуація протилежна, адже обидві валюти виросли в ціні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 4 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 3 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (без змін).

Читайте також Німеччина скоротить соціальні виплати: кого це торкнеться

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,45 гривні (-5 копійок), а продаж – по 46 гривень (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,46 гривні (-1 копійка), а продати – по 41,50 гривні (-2 копійки).

(-1 копійка), а продати – по (-2 копійки). Купівля євро по 45,85 гривні (-17 копійок), а продаж по 46,03 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,21 гривні (+21 копійка), а продають – по 41,60 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(+21 копійка), а продають – по (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,70 гривні (+24 копійок), а продають – по 46,08 гривні (-1 копійка).

Чи будуть дорожчати валюти наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що часті й подекуди надмірні інформаційні "збудження" про курсовий прогноз на 2025 рік, обсяги макрофіну, ситуацію в енергосфері взимку тощо, хоч і псують "настрій" суспільству, однак не здатні породити ажіотаж чи паніку, адже таке поняття, як "дефіцит" валюти відсутнє.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наступного тижня загальна ситуація залишатиметься цілком адекватною обставинам: незначні поточні коливання в різних напрямках не стануть чимось незвичним для ринку. Проте в тижневому розрізі такі зміни будуть малопомітними й виглядатимуть майже статично.

Зверніть увагу! Коридори валютних коливань наступного тижня будуть такими: 41,1 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,9 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).