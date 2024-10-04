Перед вихідними валюти в обмінниках подорожчали
В банках та на чорному ринку долар не зазнав суттєвих цінових змін. Однак цього не скажеш щодо курсу євро, який при продажі та купівлі втратив ціну. В обмінниках водночас ситуація протилежна, адже обидві валюти виросли в ціні.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 4 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 3 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (без змін).
Читайте також Німеччина скоротить соціальні виплати: кого це торкнеться
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 45,45 гривні (-5 копійок), а продаж – по 46 гривень (-15 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,46 гривні (-1 копійка), а продати – по 41,50 гривні (-2 копійки).
- Купівля євро по 45,85 гривні (-17 копійок), а продаж по 46,03 гривні (-20 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 41,21 гривні (+21 копійка), а продають – по 41,60 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,70 гривні (+24 копійок), а продають – по 46,08 гривні (-1 копійка).
Чи будуть дорожчати валюти наступного тижня
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що часті й подекуди надмірні інформаційні "збудження" про курсовий прогноз на 2025 рік, обсяги макрофіну, ситуацію в енергосфері взимку тощо, хоч і псують "настрій" суспільству, однак не здатні породити ажіотаж чи паніку, адже таке поняття, як "дефіцит" валюти відсутнє.
Наступного тижня загальна ситуація залишатиметься цілком адекватною обставинам: незначні поточні коливання в різних напрямках не стануть чимось незвичним для ринку. Проте в тижневому розрізі такі зміни будуть малопомітними й виглядатимуть майже статично.
Зверніть увагу! Коридори валютних коливань наступного тижня будуть такими: 41,1 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,9 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).