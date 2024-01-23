Офіційний курс далі котиться до низу: яка вартість долара

Вже декілька днів поспіль вартість як американської валюти, так і європейської втрачає вартість. Відтак за добу долар впав на 7 копійок, а євро на 5 копійок.

Офіційний курс 23 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 23 січня сягнув 37,45 гривні за долар. Вартість впала на 7 копійок проти курсу 22 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,79 гривні, що на 5 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 24 січня:

Долар – 37,45 гривні,

Євро – 40,69 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 23 січня долар коштує:

В банках купівля становить 37,60 гривні , а продаж – 38,20 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,57 гривні , а продаж – 38,33 гривні .

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,05 гривні, а продаж – 38,19 гривні.

Яким буде курс на цьому тижні

Банкірка Тетяна Попович розповіла 24 Каналу, що Нацбанк ймовірно не буде змінювати ставку. Втім якщо цей прогноз не справдиться, то волатильність на ринку підсилиться.

Тетяна Попович Директор з ринку капіталів Sense Bank На мою думку, цього тижня вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 37,8 – 38,4 гривні за долар.

, що тижневий обсяг інтервенцій НБУ скоротився до 531 мільйона доларів. Це мінімальна позначка з середини листопада 2023 року.

Попович додає, що тенденція до зниження котирувань на міжбанку на початку тижня може продовжитися. Відповідно це може спровокувати хвилю зниження вартості долара на готівковому ринку. Втім після скорочення попиту цілком ймовірне і його зростання.