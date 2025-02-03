Долар та євро впали: де найдешевша купівля валют

За вихідні курси валют на готівковому ринку суттєво змінилися. Відтак долар в банках показав спад вартості як при купівлі, так і при продажі. Ще суттєвіший спад відбувався з курсом євро. Водночас на чорному ринку американська валюта залишилася майже без змін, але цього не скажеш про європейську валюту.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,50 гривні (-17 копійок проти 31 січня) та продаж по 42,10 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,25 гривні (-25 копійок), а продаж по 43,85 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,95 гривні (без змін), а продати по 41,96 гривні (-3 копійки).

(без змін), а продати по (-3 копійки). Купівля євро по 43,56 гривні (-24 копійки), а продаж по 43,83 гривні (-19 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники в середньому по: 41,90 гривні (-7 копійок), а продають по 41,90 гривні (-1 копійка).

(-7 копійок), а продають по (-1 копійка). Євро купують по 43,71 гривні (-12 копійок), а продають по 43,90 гривні (-10 копійок).

Який прогноз курсу цього тижня

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, корекція облікової ставки у січні стала фактором зміцнення гривні. Це вплинуло на динаміку курсу позитивно.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Розуміємо, що базова економічна причина для курсового зростання криється саме в надмірному попиті.

Водночас Лєсовий зауважив, що коли на ринку присутній баланс попиту та пропозиції, то курсові коливання стають мінімальними.

Зверніть увагу! Офіційний курс долара цього тижня може залишатися на рівні минулого тижня – 42 – 42,30 гривні за долар.