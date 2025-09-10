Російський рубль обвалився: курс упав до п’ятимісячного мінімуму
- Російський рубль впав до п'ятимісячного мінімуму, перетнувши позначку 85 рублів за долар, зокрема, через геополітичні чинники.
- Банки прогнозують можливе подорожчання рубля до 92 рублів за долар до кінця року, але на валюту впливатиме зниження ставок, ріст імпорту та попит на валюту.
Валютний ринок Росії у вересні фіксує найсильніше падіння рубля від початку року. Аналітики говорять, що найкращі часи для російської валюти минули.
Як обвалився російський рубль?
У середу, 10 вересня, російський рубль упав до п'ятимісячного мінімуму щодо долара США, перетнувши позначку у 85 рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
Дивіться також Спроба "заткнути дірку": Мінфін Росії зробив неочікуваний крок
Станом на 12:30 годину курс долара сягнув рівня 84,76 рубля з один американський долар, продемонструвавши найгірший показник з квітня.
- На думку аналітиків, однією з причин падіння рубля стало скасування урядом обов'язкового продажу валюти для експортерів.
- Фахівці вважають, що у такий спосіб уряд був занепокоєний занадто міцним курсом рубля і в такий спосіб показав, що не хоче його зміцнення надалі.
У підсумку на російському ринку виник дефіцит валюти, який лише посилюють геополітичні чинники.
- Численні переговори та навіть зустріч президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним не наблизили завершення війни в Україні, а, відповідно, й можливого скасування західних санкцій.
- Навпаки, нещодавно Трампа заявив, що не виключає нові обмеження разом з Євросоюзом, який вже працює над 19-м санкційним пакетом.
Попри те, що економіка Росії навчилася адаптовуватися до санкцій, проте з кожними новими обмеженнями ростуть складнощі для торгівлі, а доходи зменшуються, що впливає на валютний ринок, говорять аналітики.
- За їхніми прогнозами, до кінця 2025 року рубль може зрости до 85-90 рублів.
- Банки говорять, що рубль може подорожчати до 92 рублів до кінця року.
Втім, на російську валюту продовжить тиснути зниження ставок, ріст імпорту та попит на валюту. Тому наприкінці року очікується інтенсивніше ослаблення рубля.
Курс російського рубля: що відомо?
Курс рубля до долара демонстрував кілька різких підйомів у 2024 році, після яких знову знижувався. Перший стрибок стався наприкінці листопада 2024 року, коли вартість долара перевищила 113 рублів. Далі відбулося часткове зниження, однак курс не опускався нижче 100 рублів.
Другий піковий момент був напередодні 2025 року – тоді долар майже досяг позначки 114 рублів. Після цього рубль знову почав слабшати, з періодичними короткими підйомами,
Від кінця лютого до кінця березня 2025 року курс долара знизився з рівня 90–87 рублів до приблизно 81 рубля за долар. Втім, потім показав зміцнення після повідомлень про заплановану телефонну розмову Дональда Трампа з Путіним.
У травні з'явилися повідомлення, що російська влада прагне до поступового зниження курсу рубля до приблизно 100 за долар, щоб збільшити надходження до держбюджету. За словами джерел, планувалося ослаблення валюти, але лише за умови поступового падіння без виходу за встановлені межі.