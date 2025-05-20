Влада Росії хоче обвалити рубль до 100 за долар, щоб "врятувати" бюджет

Уряд Росії планує поступове здешевлення рубля. Це допоможе збільшити надходження до бюджету.

Чому влада Росії хоче обвалити рубль

У Росії є загальний інтерес до ослаблення рубля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Російська влада зацікавлена у поступовому здешевленні рубля до рівня 100 за долар, що може допомогти збільшити надходження до бюджету. Анонімне джерело зазначило, що є загальний інтерес до ослаблення рубля – наприклад, до рівня близько 100 за долар. Проте за умови, що падіння буде поступовим і не вийде за ці межі.

Позиція джерела загалом збігається з прогнозом уряду Росії щодо середнього курсу в 94,3 рубля за долар у 2025 році.

Слабший рубль допоможе уряду поповнити державну казну в умовах зниження нафтових доходів, викликаного як зміцненням валюти, так і міжнародними санкціями та падінням світових цін на енергоносії, пише агентство. Це вже змусило Росію утричі збільшити прогноз цьогорічного дефіциту бюджету.

Джерело також повідомило, що курс на рівні 110–120 рублів за долар був би вигідним для бюджету завдяки зростанню нафтових надходжень у рублях, але уряд і Центробанк не вітали б супутнє зростання інфляції.

Яка зараз ситуація з рублем

Цього року російський рубль зміцнився приблизно на 40% і торгується близько 80 за долар. Зміцнення рубля в основному пов’язане з очікуванням мирного врегулювання війни проти України та скороченням імпорту.

Однак аналітики попереджають, що негативний результат перших за три роки прямих переговорів між Росією та Україною або нові західні санкції можуть викликати масову скупку іноземної валюти.

Влада Росії регулює валютний ринок через обов’язковий продаж валюти експортерами, щоденні інтервенції та валютний контроль, запроваджений після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.