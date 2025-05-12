Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв в ефірі 24 Каналу розповів, що після січневого підвищення в цій галузі відбулося катастрофічне падіння обсягів виробництва. Це призвело до ще глибшого занурення в тіньовий сектор.

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Як Росія "вбиває" підприємницьку діяльність в країні

Усі надії на те, що підвищення податків і акцизів допоможе Владіміру Путіну наповнити бюджет, не справдилися.

Наприклад, візьмімо податок на прибуток. Торік було ухвалено рішення підвищити його на 5 відсоткових пунктів. Новий податок запрацював, але зростання надходжень до бюджету чомусь не відповідало очікуванням. При підвищенні ставки, скажімо, з 20 до 25%, приріст мав би бути відповідним. Але цього не сталося,

– зазначив В'ячеслав Ширяєв.

Він додав, що причина такої ситуації полягає в тому, що за перший квартал прибуток російських підприємств скоротився вдвічі. Тобто ставку підвищили, але база оподаткування зменшилася. Як наслідок, щоб зібрати ту саму суму, доведеться підвищувати податок уже не до 25, а до 30%, а потім і до 40%. Але це повністю "вбиває" підприємницьку діяльність у країні.

Схожа ситуація й з акцизами на алкоголь та з мінімальною ціною на міцні напої.

Підвищення цін, розраховане на збільшення бюджетних надходжень, насправді просто виштовхує споживання в тінь. Це призводить до розквіту самогоноваріння, нелегального обігу спирту без акцизів. Цей ефект був цілком передбачуваний. Усі розуміли, що так і станеться, коли уряд оголошував про підвищення податків і мінімальних цін", – пояснив оглядач.

Він додав, що всі ці ініціативи, спрямовані на вичавлення додаткових коштів з економіки, призводять лише до ще гірших наслідків. Зараз надходження до бюджету від податків, не пов'язаних з нафтою і газом, відстають від плану утричі. Видатки зросли на 24%, а доходи зростають набагато повільніше. А доходи від енергетики взагалі падають. За оцінками аналітиків, до кінця року Росія не отримає щонайменше 2 трильйони рублів від нафти й газу.

Я ж вважаю, що ця цифра буде ще більшою. Читаючи прогнози економістів та аналітиків, я знову бачу той самий діапазон, про який сам почав говорити ще в березні: дефіцит бюджету може скласти не 3,5 трильйона рублів, як зараз прогнозується, а всі 8 – 10 трильйонів. І це – цілком реалістичний сценарій,

– наголосив В'ячеслав Ширяєв.

Він підсумував, що такий дефіцит становитиме близько 5% ВВП – а це вже критичний рівень, який сигналізує про серйозну загрозу для економіки. Після цього можуть початися ще глибші фінансові проблеми.