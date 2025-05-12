США та Росія прагнуть повернути російський газ у Європу
На початку цього року поставки через Україну припинилися, бо Київ відмовився продовжувати транзитну угоду через війну, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Проте наразі президент США Дональд Трамп просуває мирну ініціативу щодо України. А це підвищує шанси на послаблення напруженості у сфері газових відносин.
Вісім джерел, обізнаних із перебігом переговорів, повідомили Reuters, що представники Вашингтона та Москви обговорюють можливість того, що США допоможуть відновити продажі російського газу на європейський континент
– йдеться у матеріалі.
Агентство Інтерфакс старшого помічника президента Росії Юрія Ушакова у відповідь на запитання, чи обговорюється відновлення постачання російського газу.
Ми порушуємо це питання з американцями,
– каже Ушаков.
Важливо! Джерела зазначають, що відновлення ролі Москви на газовому ринку ЄС може стати частиною потенційної мирної угоди з президентом Росії Володимиром Путіним.