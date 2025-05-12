Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в эфире 24 Канала рассказал, что после январского повышения в этой отрасли произошло катастрофическое падение объемов производства. Это привело к еще более глубокому погружению в теневой сектор.

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Как Россия "убивает" предпринимательскую деятельность в стране

Все надежды на то, что повышение налогов и акцизов поможет Владимиру Путину наполнить бюджет, не оправдались.

Например, возьмем налог на прибыль. В прошлом году было принято решение повысить его на 5 процентных пунктов. Новый налог заработал, но рост поступлений в бюджет почему-то не соответствовал ожиданиям. При повышении ставки, скажем, с 20 до 25%, прирост должен был бы быть соответствующим. Но этого не произошло,

– отметил Вячеслав Ширяев.

Он добавил, что причина такой ситуации заключается в том, что за первый квартал прибыль российских предприятий сократилась вдвое. То есть ставку повысили, но база налогообложения уменьшилась. Как следствие, чтобы собрать ту же сумму, придется повышать налог уже не до 25, а до 30%, а потом и до 40%. Но это полностью "убивает" предпринимательскую деятельность в стране.

Похожая ситуация и с акцизами на алкоголь и с минимальной ценой на крепкие напитки.

Повышение цен, рассчитано на увеличение бюджетных поступлений, на самом деле просто выталкивает потребление в тень. Это приводит к расцвету самогоноварения, нелегального оборота спирта без акцизов. Этот эффект был вполне предсказуемым. Все понимали, что так и произойдет, когда правительство объявляло о повышении налогов и минимальных цен", – объяснил обозреватель.

Он добавил, что все эти инициативы, направленные на выжимание дополнительных средств из экономики, приводят лишь к еще худшим последствиям. Сейчас поступления в бюджет от налогов, не связанных с нефтью и газом, отстают от плана в три раза. Расходы выросли на 24%, а доходы растут гораздо медленнее. А доходы от энергетики вообще падают. По оценкам аналитиков, до конца года Россия не получит минимум 2 триллиона рублей от нефти и газа.

Я же считаю, что эта цифра будет еще больше. Читая прогнозы экономистов и аналитиков, я снова вижу тот самый диапазон, о котором сам начал говорить еще в марте: дефицит бюджета может составить не 3,5 триллиона рублей, как сейчас прогнозируется, а все 8 – 10 триллионов. И это – вполне реалистичный сценарий,

– подчеркнул Вячеслав Ширяев.

Он подытожил, что такой дефицит составит около 5% ВВП – а это уже критический уровень, который сигнализирует о серьезной угрозе для экономики. После этого могут начаться еще более глубокие финансовые проблемы.