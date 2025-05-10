Доктор экономических наук Игорь Липсиц объяснил 24 Каналу, что это означает, что над россиянами нависла серьезная угроза – секвестр бюджета. Речь идет о сокращении расходов на определенные статьи или даже весь государственный бюджет.

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Откуда Путин будет брать деньги

Планируя расходы на 2025 год, финансисты прописывали сколько средств нужно на медицину, образование, строительство. Теперь государство фактически признает, что этих денег у него нет. Соответственно надо уменьшать внутренние расходы.

Начинается большая беда, потому что многие организации, которые живут на государственном финансировании, просто остаются без денег. Это будет означать, что в России начнется еще более жесткое сокращение финансирования всех сфер,

– отметил Игорь Липсиц.

Население почувствует это совсем скоро, потому что им будет сложно попасть на прием к врачу, провести обследование, на это не хватит государственного финансирования. За все придется платить из собственного кармана.

Деньги уже берут из Фонда национального благосостояния. Но даже весь его бюджет не покроет дефицит. Поэтому россияне будут пытаться взять деньги из других мест, хотя здесь ситуация также непростая. Обычно, страны берут кредиты за рубежом, но Россия так сделать не может.

Остается вариант потратить весь золото-валютный резерв или забрать деньги у населения. Других источников нет. Сейчас Россия пойдет по этому пути,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Вложения рядовых россиян под угрозой. Но в целом процесс очень сложный. Россия находится в экономическом затруднении, очень много предприятий становятся убыточными, денег нет. В то же время власть заставляет банки давать кредиты таким предприятиям, хотя понятно, что эти кредиты вряд ли погасят.

В Кремле постепенно понимают всю сложность ситуации и пытаются как-то ее исправить. Усилия направляют на то, чтобы наполнить Фонд национального благосостояния.