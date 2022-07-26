Курс долара знову зріс: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 26 липня

Середній курс долара зріс до понад 39 гривень в обмінниках. Євро також продовжує додавати у ціні 26 липня. Скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 26 липня, розповідаємо далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 25 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 38,30 гривень за долар при купівлі (+50 копійок проти 25 липня). Тоді як продають валюту в банках за 39,50 гривень за долар (+20 копійок).

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Євро банки купують за 38,40 гривень (+40 копійок), а продають в середньому за 40 гривень за євро (+20 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,29 гривні (+48 копійок), а продають – за 39,57 гривні (+45 копійок), за даними finance.ua.

(+48 копійок), а продають – за (+45 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,79 гривні (+48 копійок) та продаж – 40,24 гривні (+45 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,30 гривні (+54 гривня), а продаж – 39,60 гривні (+48 копійка).

(+54 гривня), а продаж – (+48 копійка). Євро продають по 39,75 гривні (+55 копійок), а купують за 40,20 гривні (+50 копійки).

Чому курс долара росте

21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривні за долар. Регулятор пояснив, що попередній курс у 29,25 в нинішніх умовах не відповідав реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань.

Готівковий курс одразу відреагував та такі дії регулятора й у деяких обмінниках він підскочив до понад 40 гривень за долар.

Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній вважає, що долар цілком може бути по 40 гривень. "Тому що в країні війна й питання в тому, наскільки наші експортери можуть забезпечити потік валюти в країну. Чи будуть знищені ще підприємства, які приносили валюту", – пояснив експерт.

вважає, що долар цілком може бути по 40 гривень. "Тому що в країні війна й питання в тому, наскільки наші експортери можуть забезпечити потік валюти в країну. Чи будуть знищені ще підприємства, які приносили валюту", – пояснив експерт. Економічний експерт Олег Пензин прогнозує, що курс буде трохи вище 37 гривень. "Тобто буде певний спред від офіційного курсу, він буде трошки вищий, нема питань, але точно не буде 40, або 39. Це забагато. Я думаю, 37 там буде плюс мінус", – розповів він.

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