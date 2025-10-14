За останню добу долар подорожчав до 41,61 гривні, а євро – до 48,13 гривні. Хоч ці зміни не є суттєвими, однак НБУ на 15 жовтня встановив нові ціни, що суттєво вищі, аніж теперішні показники.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,61 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 13 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,13 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 15 жовтня курс валют буде таким:

долар – 41,75 гривні;

євро – 48,23 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом ранок 14 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,40 гривні , продаж – по 41,83 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,65 гривні , продаж – по 41,68 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,44 гривні, продаж – по 41,80 гривні.

Що прогнозують для курсів валют в середині жовтня?