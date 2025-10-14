Гривня ослабла проти долара та євро: чи були зміни вартості суттєвими
- За останню добу долар подорожчав до 41,61 гривні, а євро – до 48,13 гривні.
- На 15 жовтня НБУ встановив курс долара на 41,75 гривні, а євро – на 48,23 гривні.
За останню добу долар подорожчав до 41,61 гривні, а євро – до 48,13 гривні. Хоч ці зміни не є суттєвими, однак НБУ на 15 жовтня встановив нові ціни, що суттєво вищі, аніж теперішні показники.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,61 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 13 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,13 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 15 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,75 гривні;
- євро – 48,23 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом ранок 14 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,83 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,65 гривні, продаж – по 41,68 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,44 гривні, продаж – по 41,80 гривні.
Що прогнозують для курсів валют в середині жовтня?
Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що долар залишатиметься стабільним, адже є базовою валютою для країни. Очікується, що НБУ надалі братиме активну участь на ринку, а споживчі ціни не демонструватимуть шаленого ривка.
Натомість співвідношення долара до євро становитиме традиційний діапазон від 1,15 – 1,18, а євро на ринку валют в Україні не перевищуватиме 49 гривень за валюту.
Натомість до кінця цього тижня на готівковому ринку долар буде в діапазоні від 41,25 гривні до 41,65 гривні, а от євро – від 48 гривень до 49,5 гривні.