На вихідні чи у будні: валюту купувати краще у певні дні

17 вересня 2024, 15:05
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Автор: Валерія Городинська

Українці можуть купляти валюту фактично у будь-який день тижня, навіть на вихідних. Водночас є дні, коли курс може бути незмінним, а отже купівля чи продаж буде невигідним.

У які дні валюту купувати краще

Відомо, що ціна валют формується здебільшого на підставі економічних звітів. Відтак найчастіше новини щодо валют публікуються наприкінці робочого тижня, а саме у п'ятницю. 

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Загалом прогнозування курсу залежить від чималої кількості факторів:

  • Попит та пропозиція на ринку,
  • Економічні показники, як-от рівень інфляції, торговельний баланс та інше,
  • Стабільність в країні (у випадку України – вплив війни),
  • Міжнародні відносини, 

Водночас є й вплив Нацбанку, адже регулятор торік впровадив керовану гнучкість обмінного курсу. Це означає, що регулятор залишається ключовим гравцем на валютному ринку та намагається обмежувати сильні коливання валют в обидва боки.  

Зверніть увагу! Валютні біржі працюють цілодобово впродовж робочого тижня з понеділка по п'ятницю. Водночас на вихідні робота припиняється. Це свідчить про те, що курс, який був встановлений у п'ятницю, буде залишатися на тому ж рівні усі вихідні, поки не настане ранок понеділка.

Таким чином стає зрозуміло, що купляти валюту з понеділка по п'ятницю вигідніше, адже курс на вихідні часто може бути вищим, аніж зазвичай.

Крім того, варто зауважити, що ринок валют часто пов'язаний із роботою трейдерів, у яких бувають періоди, коли їхня ліквідність росте, адже є чимала активність серед усіх трейдерів. Цей час називають найкращим для того, щоб здійснювати великі угоди. Так само це працює й з купівлею чи продажем валюти.

Хто такі трейдери 

Це люди, які купляють та продають фінансові інструменти, такі як акції, облігації, валюти, ф’ючерси та опціони, для того, щоб отримати прибуток від зміни їхньої вартості. Основною відмінністю трейдерів від інвесторів є те, що другі тримають активи протягом тривалого часу, а перші здійснюють угоди частіше, адже отримують прибуток саме від коливань ціни.