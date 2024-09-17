На вихідні чи у будні: валюту купувати краще у певні дні

Українці можуть купляти валюту фактично у будь-який день тижня, навіть на вихідних. Водночас є дні, коли курс може бути незмінним, а отже купівля чи продаж буде невигідним.

У які дні валюту купувати краще

Відомо, що ціна валют формується здебільшого на підставі економічних звітів. Відтак найчастіше новини щодо валют публікуються наприкінці робочого тижня, а саме у п'ятницю.

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Загалом прогнозування курсу залежить від чималої кількості факторів:

Попит та пропозиція на ринку,

Економічні показники, як-от рівень інфляції, торговельний баланс та інше,

Стабільність в країні (у випадку України – вплив війни),

Міжнародні відносини,

Водночас є й вплив Нацбанку, адже регулятор торік впровадив керовану гнучкість обмінного курсу. Це означає, що регулятор залишається ключовим гравцем на валютному ринку та намагається обмежувати сильні коливання валют в обидва боки.

Зверніть увагу! Валютні біржі працюють цілодобово впродовж робочого тижня з понеділка по п'ятницю. Водночас на вихідні робота припиняється. Це свідчить про те, що курс, який був встановлений у п'ятницю, буде залишатися на тому ж рівні усі вихідні, поки не настане ранок понеділка.

Таким чином стає зрозуміло, що купляти валюту з понеділка по п'ятницю вигідніше, адже курс на вихідні часто може бути вищим, аніж зазвичай.

Крім того, варто зауважити, що ринок валют часто пов'язаний із роботою трейдерів, у яких бувають періоди, коли їхня ліквідність росте, адже є чимала активність серед усіх трейдерів. Цей час називають найкращим для того, щоб здійснювати великі угоди. Так само це працює й з купівлею чи продажем валюти.