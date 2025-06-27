Пожвавлення та спад: яка з валют росте, а яка падає на ринку
- Долар в банках знизився на 5 копійок, в обмінниках без змін, а на чорному ринку також знизився на 5 копійок.
- А от євро в банках подорожчало на 20 – 25 копійок й на чорному ринку піднялося на 8 – 20 копійок.
В банках долар показує несуттєвий спад вартості, у той час, як євро подорожчало подекуди на понад 20 копійок. Така ж ситуація й на чорному ринку, де європейська валюта подорожчала. Водночас єдине місце, де ані долар, ані євро не змінилися – обмінники.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 27 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (-5 копійок проти 26 червня) та продаж по 41,85 гривні (-5 копійок).
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- Купівля євро проходить по 48,35 гривні (+25 копійок), продаж – по 49,10 гривні (+20 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (-5 копійок), а продати по 41,65 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 48,80 гривні (+20 копійок), а продаж по 48,97 гривні (+8 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 41,05 гривні (без змін), а продають по 41,72 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,68 гривні (без змін), а продають по 49,23 гривні (без змін).
По скільки буде долар та євро у липні
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у липні максимальний показник долара може сягнути до 42,2 гривні, а от євро – до 48,5 гривні за валюту.
Лєсовий наголосив, що до чинників, що впливатимуть на ринок наступного місяця, є як інфляції й збереження облікової ставки, так і ситуація на Близькому Сході.
Але тут варто додати, що ціни на нафту можуть виявитися досить "масними", що так само може вплинути на співвідношення долара до євро. Разом з тим, найголовніше полягає в тому, що ані долару, ані євро не загрожує обвал чи тотальне знецінення.
Крім того, український ринок валют формуватимуть ще й військові чинники, а саме динаміка бойових дій, можливе їх призупинення, заподіяна шкода ворогом тощо.