Відпущення курсу не буде: що чекає на долар у червні

Попри часті прогнози експертів, щодо відпущення курсу валют у червні, аналітик вважає, що це не більше ніж чутки. Він висловив позитивні очікування.

Що буде з курсом валют у червні

Аналітик Олексій Козирєв дав наступні прогнози, щодо курсу валют у червні:

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Долар: в банках – від 36,80 до 38 гривень, в обмінниках – 36,90 до 37,85 гривні;

в банках – від 36,80 до 38 гривень, в обмінниках – 36,90 до 37,85 гривні; Євро: в банках – від 38,50 до 41,50 гривень, в обмінниках – від 39,70 до 41,00 гривень.

Не буде у червні ніякого відпущення курсу, про що зараз говорять. НБУ, за моїм прогнозом, буде продовжувати тримати коридор від 36,56 до 36,93 гривні. Щоб утримувати цей коридор, НБУ витратить від 1,75 до 2,4 мільярда доларів з резервів. Завдяки міжнародній допомозі резерв залишається на високому рівні,

– пояснив експерт.

Він додав, що безготівковий курс євро перебуватиме в межах від 38,57 до 40,33 гривні. Також він наголосив, що червень буде напруженим через певні фактори, які впливають на курс, наприклад: ситуація з "зерновою угодою", успіхами ЗСУ на фронті та розміром міжнародної підтримки.

Який курс валют 14 червня

Протягом середи курс долара та євро дещо зміцнився порівняно з попереднім днем. Долар найбільше піднявся на чорному ринку, в середньому на 10 копійок. Євро найбільше виросло в ціні у банках, де купівля-продаж коливається в межах 10 – 20 копійок.

Курс долара:

В банках: купівля – 36,90 гривні, продаж – 37,32 гривні;

В обмінниках: купівля – 36,45 гривні, продаж – 37,45 гривні;

На чорному ринку: купівля – 37,20 гривні, продаж – 37,32 гривні.

Курс євро: